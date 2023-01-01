تسليم التطبيقات على الفور، في كل مكان. يتيح لك Turbo نشر جميع تطبيقات مؤسستك وإدارتها من نقطة واحدة إلى كل نظام أساسي وجهاز.

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