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Pipefy

Pipefy

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الموقع الإلكتروني: pipefy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pipefy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يغير Pipefy الطريقة التي تنجز بها العمل. جرب Pipefy مجانًا. إنشاء قاعدة بيانات واحدة. وضع المعايير. نماذج قابلة للتخصيص. المعلومات الموحدة. اتصالات العملية. مركزية البيانات. إرسال رسائل البريد الإلكتروني التلقائية. أتمتة الاتصالات.

الموقع الإلكتروني: pipefy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pipefy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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