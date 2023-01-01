WebCatalog
Ultradox

Ultradox

ultradox.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ultradox على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

باستخدام Ultradox، يمكنك أتمتة المهام الشاقة وإنشاء تطبيقات المؤسسة الخاصة بك دون الاستعانة بفريق من المطورين. يتيح لك المزيج الفريد من سير العمل ومحرك القالب دمج المستندات وإرسالها وطباعتها وإنشاء مواقع الويب أو إرسال رسائل بريد إلكتروني سريعة الاستجابة كجزء من العملية الخاصة بك.

الموقع الإلكتروني: ultradox.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ultradox. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

signNow

signNow

app.signnow.com

Encharge

Encharge

app.encharge.io

Flokzu

Flokzu

app.flokzu.com

Benchmark

Benchmark

ui.benchmarkemail.com

PyjamaHR

PyjamaHR

app.pyjamahr.com

Kartra

Kartra

app.kartra.com

Blocks Edit

Blocks Edit

app.blocksedit.com

ApprovalMax

ApprovalMax

app.approvalmax.com

Klenty

Klenty

app.klenty.com

WorkOS.me

WorkOS.me

workos.me

Smartwriter

Smartwriter

app.smartwriter.ai

Getform.io

Getform.io

app.getform.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية