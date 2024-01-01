يتيح لك حل التسويق المؤثر من Stellar إدارة الحملات بشكل أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر كفاءة. باستخدام برنامج Stellar البديهي وسهل الاستخدام، يمكن للمسوقين التخلص من جداول البيانات وأتمتة العملية اليدوية الشاقة للعثور على المؤثرين، واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات حول المؤثرين الذين يشاركونهم، وجدولة سير العمل وأتمتته، وحتى التنبؤ وقياس عائد استثمار الحملة. بفضل تقنيتنا المتطورة وموظفينا المتحمسين، ساعدت برمجيات ووكالة Stellar العديد من الشركات حول العالم وفي مختلف الصناعات.

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