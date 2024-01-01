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Embold

Embold

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الموقع الإلكتروني: embold.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Embold على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Embold هي منصة التسويق المؤثرة في كندا، حيث تربط العلامات التجارية بأكثر من 9000 من المؤثرين المحليين الصغار. تبسيط إدارة الحملة ومراجعة المحتوى ودفعات المؤثرين. استفد من حلولنا المخصصة، بما في ذلك الحملات المُدارة، وCampaignPlus، وإعلانات القائمة البيضاء. تحظى Embold بثقة أفضل العلامات التجارية الكندية، وتضمن تحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار ونجاح الحملة من خلال استخدام برامجها.

الفئات:

Business
منصات التسويق المؤثرة

الموقع الإلكتروني: embold.co

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Meltwater

meltwater.com

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BrandChamp

brandchamp.io

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

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