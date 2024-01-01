Embold هي منصة التسويق المؤثرة في كندا، حيث تربط العلامات التجارية بأكثر من 9000 من المؤثرين المحليين الصغار. تبسيط إدارة الحملة ومراجعة المحتوى ودفعات المؤثرين. استفد من حلولنا المخصصة، بما في ذلك الحملات المُدارة، وCampaignPlus، وإعلانات القائمة البيضاء. تحظى Embold بثقة أفضل العلامات التجارية الكندية، وتضمن تحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار ونجاح الحملة من خلال استخدام برامجها.

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