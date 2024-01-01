Viral Pitch

Viralpitch عبارة عن منصة تسويق مؤثرة ذاتية الخدمة تربط العلامات التجارية بالمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجاتهم أو خدماتهم. توفر المنصة سوقًا حيث يمكن للعلامات التجارية تصفح واختيار المؤثرين بناءً على التركيبة السكانية لجمهورهم ومعدلات المشاركة والمقاييس الأخرى ذات الصلة. يتم التحقق من الأشخاص المؤثرين على Viralpitch، وتتعامل المنصة مع جميع الجوانب القانونية والمعاملاتية للشراكة. من خلال الاستفادة من مدى وصول المؤثرين ومصداقيتهم، تمكن Viralpitch العلامات التجارية من الوصول إلى جماهير جديدة وتحقيق نجاح حملاتها التسويقية.

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الموقع الإلكتروني: viralpitch.co

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