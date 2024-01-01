AnyTag هي عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تمكن المسوقين ووكالات العلاقات العامة ووكالات المواهب وشبكات المؤثرين من اكتشاف المؤثرين وتنشيط وإدارة وتتبع وإسناد حملات التسويق المؤثر عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك Instagram وTikTok وFacebook وYouTube وTwitter. تم تصميم المنصة خصيصًا لآسيا، وتوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 300000 من المؤثرين ونقاط بيانات المؤثرين من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أولئك المسجلين في التطبيق الشقيق للمؤثرين، AnyCreator. يوفر AnyTag أيضًا للمستخدمين تحليلات الوسائط الاجتماعية لحسابات الوسائط الاجتماعية المملوكة لعلامتهم التجارية، بما في ذلك التركيبة السكانية وتحليلات المنشورات، وتحليلات المنافسين، وتحليلات الهاشتاج، وإشارات العلامة التجارية، وإدارة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

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الموقع الإلكتروني: anytag.jp

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