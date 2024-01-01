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AnyTag

AnyTag

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: anytag.jp

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AnyTag على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

AnyTag هي عبارة عن منصة تسويق مؤثرة تمكن المسوقين ووكالات العلاقات العامة ووكالات المواهب وشبكات المؤثرين من اكتشاف المؤثرين وتنشيط وإدارة وتتبع وإسناد حملات التسويق المؤثر عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك Instagram وTikTok وFacebook وYouTube وTwitter. تم تصميم المنصة خصيصًا لآسيا، وتوفر للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 300000 من المؤثرين ونقاط بيانات المؤثرين من جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك أولئك المسجلين في التطبيق الشقيق للمؤثرين، AnyCreator. يوفر AnyTag أيضًا للمستخدمين تحليلات الوسائط الاجتماعية لحسابات الوسائط الاجتماعية المملوكة لعلامتهم التجارية، بما في ذلك التركيبة السكانية وتحليلات المنشورات، وتحليلات المنافسين، وتحليلات الهاشتاج، وإشارات العلامة التجارية، وإدارة المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

الفئات:

Business
منصات التسويق المؤثرة

الموقع الإلكتروني: anytag.jp

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AnyTag. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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LTK

LTK

shopltk.com

GRIN

GRIN

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PartnerStack

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partnerstack.com

Keyhole

Keyhole

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Meltwater

Meltwater

meltwater.com

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Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

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Smartfluence

Smartfluence

smartfluence.io

LOOQME

LOOQME

looqme.io

Awario

Awario

awario.com

Zelkaa

Zelkaa

zelkaa.com

Determ

Determ

determ.com

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