ViralMango هو سوق عبر الإنترنت يمكّن العلامات التجارية من التواصل مع المؤثرين المعتمدين من Micro وNano من أجل تعاون متبادل المنفعة. توفر المنصة مساحة للمبدعين لعرض مهاراتهم وتنمية متابعتهم مع السماح للشركات بالاستفادة من قوة التسويق المؤثر للوصول إلى جمهورها المستهدف. ومن خلال تسهيل هذه الاتصالات، تُحدث ViralMango ثورة في الطريقة التي تتعاون بها العلامات التجارية والمبدعون لإنشاء محتوى جذاب وأصلي.

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الموقع الإلكتروني: viralmango.com

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