Atisfyre هي عبارة عن منصة مؤثرة شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكن الملايين من المؤثرين من التواصل مع العلامات التجارية العالمية من أجل تعاون قوي. والأفضل من ذلك - أن Atisfyre مجاني تمامًا لأصحاب النفوذ. وُلدت Atisfyre من شغفنا بإحداث ثورة وإحداث تأثير إيجابي على صناعة التسويق المؤثر. لقد رأينا مدى صعوبة عثور الأشخاص المؤثرين من جميع الأحجام على العلامات التجارية المناسبة للعمل معها، وأدركنا أنه يمكننا تطوير منصة يمكن أن تمنحهم الأدوات اللازمة لتخطي الشخص الوسيط ويصبحوا مديري أعمالهم.

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الموقع الإلكتروني: atisfyre.com

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