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Ask Ubuntu

Ask Ubuntu

askubuntu.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Ask Ubuntu هو موقع أسئلة وأجوبة يعتمد على المجتمع لنظام التشغيل Ubuntu. إنه جزء من Stack Exchange Network، ويقوم بتشغيل نفس البرنامج مثل Stack Overflow. يكتسب الأعضاء سمعة طيبة بناءً على استجابة المجتمع لأسئلتهم وإجاباتهم.

الموقع الإلكتروني: askubuntu.com

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