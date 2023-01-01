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Hideaway Hotel

Hideaway Hotel

hotelhideaway.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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منزلك الهادئ الذي يجمع بين الضيافة التركية والطراز الحديث... فندق Hideaway عبارة عن مؤسسة عائلية تضم 23 غرفة معظمها بها شرفات.

الموقع الإلكتروني: hotelhideaway.com

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