Hideaway Hotel

منزلك الهادئ الذي يجمع بين الضيافة التركية والطراز الحديث... فندق Hideaway عبارة عن مؤسسة عائلية تضم 23 غرفة معظمها بها شرفات.

الموقع الإلكتروني: hotelhideaway.com

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