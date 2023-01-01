Quore هو حل لعمليات الضيافة يضع فندقك بأكمله في راحة يدك. التواصل بسلاسة عبر الأقسام لإدارة أوامر العمل وطلبات الضيوف والصيانة الوقائية والمزيد! احصل على رؤى أساسية حول أداء فندقك لإنشاء فرق أكثر ذكاءً وضيوفًا أكثر سعادة.

الموقع الإلكتروني: quore.com

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