WebCatalog
Mozilla Hubs

Mozilla Hubs

hubs.mozilla.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mozilla Hubs على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يمكنك الالتقاء والمشاركة والتعاون معًا في مساحات افتراضية خاصة ثلاثية الأبعاد.

الموقع الإلكتروني: hubs.mozilla.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mozilla Hubs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Reslash

Reslash

app.reslash.co

Famly

Famly

app.famly.co

Oculus

Oculus

auth.oculus.com

Tameday

Tameday

signin.tameday.com

Swimply

Swimply

swimply.com

Hightail

Hightail

spaces.hightail.com

Microsoft 365

Microsoft 365

microsoft365.com

LifeAt

LifeAt

lifeat.io

Canvas Web

Canvas Web

canvas.io

Fibery

Fibery

fibery.io

Elify Shuffle

Elify Shuffle

app.elify.com

Thangs

Thangs

thangs.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية