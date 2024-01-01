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Virbela

Virbela

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الموقع الإلكتروني: virbela.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Virbela على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقوم Virbela ببناء عوالم افتراضية جذابة للعمل عن بعد والتعلم وتنظيم الأحداث. تأسست شركة Virbela في عام 2012 على يد فريق من علماء النفس السلوكي، وتتمثل مهمتها في مساعدة المنظمات والأشخاص على تحقيق النجاح في المستقبل البعيد أولاً. بفضل المساحات ثلاثية الأبعاد الغامرة التي تتميز بأنها اجتماعية وتعاونية بعمق، تعمل Virbela على إضفاء الحيوية على التجارب التجارية والشخصية عبر الإنترنت، مع تمكين الفرق البعيدة من أن تكون أكثر اتصالاً وإنتاجية. شركة Virbela مملوكة لشركة eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). للقيام بجولة في مكاتبنا الافتراضية، والفصول الدراسية، ومساحات الفعاليات، والمزيد، قم بزيارة Virbela.com وتابعنا على Twitter وLinkedIn.

الفئات:

Entertainment
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: virbela.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Virbela. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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