تقوم Virbela ببناء عوالم افتراضية جذابة للعمل عن بعد والتعلم وتنظيم الأحداث. تأسست شركة Virbela في عام 2012 على يد فريق من علماء النفس السلوكي، وتتمثل مهمتها في مساعدة المنظمات والأشخاص على تحقيق النجاح في المستقبل البعيد أولاً. بفضل المساحات ثلاثية الأبعاد الغامرة التي تتميز بأنها اجتماعية وتعاونية بعمق، تعمل Virbela على إضفاء الحيوية على التجارب التجارية والشخصية عبر الإنترنت، مع تمكين الفرق البعيدة من أن تكون أكثر اتصالاً وإنتاجية. شركة Virbela مملوكة لشركة eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI). للقيام بجولة في مكاتبنا الافتراضية، والفصول الدراسية، ومساحات الفعاليات، والمزيد، قم بزيارة Virbela.com وتابعنا على Twitter وLinkedIn.

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الموقع الإلكتروني: virbela.com

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