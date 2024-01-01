منصات تعاون الواقع الافتراضي (VR). - التطبيقات الأكثر شعبية

MeetinVR

meetinvr.com

تسعى MeetinVR جاهدة لتكون رائدة في مجال التعاون في مجال الواقع الافتراضي للمؤسسات. لقد أنشأنا عالمًا جديدًا مُحسّنًا لاجتماعات العمل في فرق موزعة. يؤدي التفكير المبتكر والإبداعي والنقدي، جنبًا إلى جنب مع التصميم الموجه نحو التفاصيل والتركيز على المستخدم، إلى تجربة استثنائية يقدرها كل عميل. تم تصميم ...