VRChat عبارة عن منصة عالمية افتراضية عبر الإنترنت أنشأها Graham Gaylor و Jesse Joudrey وتديرها شركة VRChat، Inc. وتسمح المنصة للمستخدمين بالتفاعل مع الآخرين باستخدام الصور الرمزية والعوالم ثلاثية الأبعاد التي أنشأها المستخدم.

الموقع الإلكتروني: vrchat.com

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