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WordPress.com

WordPress.com

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الموقع الإلكتروني: wordpress.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من WordPress.com على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

WordPress.com عبارة عن منصة للنشر الذاتي تحظى بشعبية كبيرة في التدوين والأعمال الأخرى. تملكها وتديرها شركة Automattic, Inc. ويتم تشغيلها على نسخة معدلة من WordPress. يوفر هذا الموقع استضافة مجانية للمدونات للمستخدمين المسجلين ويتم دعمه ماليًا عبر الترقيات المدفوعة وخدمات "VIP" والإعلانات.

الموقع الإلكتروني: wordpress.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ WordPress.com. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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