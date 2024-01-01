إن Envo هو مسرع مبيعات رقمي يسمح للمؤسسات بتخصيص العروض بسهولة للعملاء المحتملين والعملاء، مما يخلق بيئة تفاعلية بين المشتري والبائع. تساعدك شركة Envo على اغتنام الفرص بدءًا من العميل المحتمل وحتى التعامل، مع كل شيء في مكان واحد، كل ذلك مع التكامل بسلاسة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الموجود لديك. احصل على رؤى لم تكن لديك من قبل حول كيفية وتوقيت استهلاك محتوى المبيعات الخاص بك! يمكنك أيضًا دمج تقنية التوقيع الرقمي المفضلة لديك لتوقيع المستندات، وإضافة حل جدولة للسماح للعملاء المحتملين بجدولة عرض توضيحي أو اجتماع بسهولة. envo. من الرصاص إلى التعامل. جذابة. فعال. رائع.

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الموقع الإلكتروني: envivo.io

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