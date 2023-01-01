أنشأت شركة Gelato أكبر شبكة في العالم للإنتاج المحلي وتوزيع المنتجات المخصصة. معًا نجلب الإبداع إلى الحياة - وفي الأعمال التجارية.

الموقع الإلكتروني: gelato.com

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