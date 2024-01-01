تعمل منصة تسليم البيانات المفتوحة من Incorta على تبسيط الوصول إلى البيانات من أنظمة مؤسسية متعددة ومعقدة لفتح القيمة الكاملة للبيانات التنظيمية، مما يجعلها متاحة بسهولة للتحليل. بدعم من GV، وKleiner Perkins، وM12، وPrysm Capital، وTelstra Ventures، وSorenson Capital، تعمل Incorta على تمكين الشركات الأكثر تقدمًا في التعامل مع تحديات البيانات الأكثر صعوبة، بدءًا من المبتكرين في السوق المتوسطة إلى رواد فئة Fortune 1000 مثل Broadcom وComcast، و شاترفلاي. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.incorta.com.

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الموقع الإلكتروني: incorta.com

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