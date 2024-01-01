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Incorta

Incorta

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: incorta.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Incorta على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل منصة تسليم البيانات المفتوحة من Incorta على تبسيط الوصول إلى البيانات من أنظمة مؤسسية متعددة ومعقدة لفتح القيمة الكاملة للبيانات التنظيمية، مما يجعلها متاحة بسهولة للتحليل. بدعم من GV، وKleiner Perkins، وM12، وPrysm Capital، وTelstra Ventures، وSorenson Capital، تعمل Incorta على تمكين الشركات الأكثر تقدمًا في التعامل مع تحديات البيانات الأكثر صعوبة، بدءًا من المبتكرين في السوق المتوسطة إلى رواد فئة Fortune 1000 مثل Broadcom وComcast، و شاترفلاي. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.incorta.com.

الفئات:

Business
منصات التحليلات

الموقع الإلكتروني: incorta.com

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Code Climate Quality

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