تقدم Certinia (FinancialForce سابقًا) منصة خدمات كعمل تجاري تعمل على تشغيل وربط جميع جوانب عمليات الخدمات، بدءًا من تقدير الخدمات وتقديمها إلى إدارة نجاح العملاء والتخطيط المالي والمحاسبة. توفر حلول أتمتة الخدمات الاحترافية (PSA) ونجاح العملاء وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بالشركة - والتي يتم تقديمها على النظام الأساسي السحابي الرائد لشركة Salesforce - القدرة على إدارة أعمال الخدمات المتصلة وتقديم الخدمات بذكاء وتحقيق مرونة الأعمال. يقع المقر الرئيسي لشركة Certinia في سان خوسيه، كاليفورنيا ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، وتدعمها شركات Haveli Investments و General Atlantic و Salesforce Ventures. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.certinia.com.

الموقع الإلكتروني: certinia.com

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