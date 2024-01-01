Certinia

Certinia

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الموقع الإلكتروني: certinia.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Certinia على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم Certinia (FinancialForce سابقًا) منصة خدمات كعمل تجاري تعمل على تشغيل وربط جميع جوانب عمليات الخدمات، بدءًا من تقدير الخدمات وتقديمها إلى إدارة نجاح العملاء والتخطيط المالي والمحاسبة. توفر حلول أتمتة الخدمات الاحترافية (PSA) ونجاح العملاء وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بالشركة - والتي يتم تقديمها على النظام الأساسي السحابي الرائد لشركة Salesforce - القدرة على إدارة أعمال الخدمات المتصلة وتقديم الخدمات بذكاء وتحقيق مرونة الأعمال. يقع المقر الرئيسي لشركة Certinia في سان خوسيه، كاليفورنيا ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، وتدعمها شركات Haveli Investments و General Atlantic و Salesforce Ventures. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.certinia.com.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: certinia.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Certinia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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NetSuite

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Deskera

Deskera

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Acumatica

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weclapp

weclapp

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UberConference

uberconference.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Coda

Coda

coda.io

Qualified

Qualified

qualified.com

Ubiquiti

Ubiquiti

ui.com

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