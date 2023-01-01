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BASCRM

BASCRM

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الموقع الإلكتروني: bascrm.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BASCRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تقدم BASCRM برامج CRM وخدمات احترافية لمساعدة الشركات في العمليات والتكنولوجيا لتحسين سرعة الحركة وأداء الأعمال.

الموقع الإلكتروني: bascrm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BASCRM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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