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Pantheon

Pantheon

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: pantheon.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pantheon على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Pantheon عبارة عن منصة WebOps حيث تقوم الفرق ببناء مواقع الويب الخاصة بهم واستضافتها وإدارتها. تقدم Pantheon كل ما تحتاجه أعمالك من أجل السرعة الرقمية وخفة الحركة.

الموقع الإلكتروني: pantheon.io

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