قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

مراقبة وتصحيح وتحسين المكدس بأكمله. New Relic هو المكان الذي تقوم فيه فرق التطوير والعمليات والأمن وفرق الأعمال بحل مشكلات أداء البرامج المتعلقة بالبيانات. New Relic هي شركة تكنولوجيا مقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تعمل على تطوير برامج سحابية لمساعدة مالكي مواقع الويب والتطبيقات على تتبع أداء خدماتهم.

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