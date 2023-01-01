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New Relic

New Relic

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الموقع الإلكتروني: newrelic.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من New Relic على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مراقبة وتصحيح وتحسين المكدس بأكمله. New Relic هو المكان الذي تقوم فيه فرق التطوير والعمليات والأمن وفرق الأعمال بحل مشكلات أداء البرامج المتعلقة بالبيانات. New Relic هي شركة تكنولوجيا مقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، تعمل على تطوير برامج سحابية لمساعدة مالكي مواقع الويب والتطبيقات على تتبع أداء خدماتهم.

الموقع الإلكتروني: newrelic.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ New Relic. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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