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Twilio

Twilio

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: twilio.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Twilio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Twilio هي شركة أمريكية متخصصة في مجال الاتصالات السحابية كخدمة (CPaaS) ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. يسمح Twilio لمطوري البرامج بإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية برمجيًا، وإرسال واستقبال الرسائل النصية، وتنفيذ وظائف الاتصال الأخرى باستخدام واجهات برمجة تطبيقات خدمة الويب الخاصة به.

الموقع الإلكتروني: twilio.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Twilio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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