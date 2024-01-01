يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من commonsku على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

Commonsku هو برنامج مصمم خصيصًا لصناعة المنتجات الترويجية. إنها عبارة عن منصة لإدارة علاقات العملاء وإدارة الطلبات والتجارة الإلكترونية مجمعة في مركز واحد متطور. باستخدام البرنامج الذي يربط بين الموزعين والموردين بشكل حدسي، فإن commonsku يشبه نسمة الهواء المنعش لفريقك.

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الموقع الإلكتروني: commonsku.com

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