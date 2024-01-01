يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RealMailers على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

RealMailers هي أداة البريد المباشر لوكلاء العقارات. قم بتصميم البطاقات البريدية واستهدافها وإرسالها على الفور دون مغادرة مكتبك. قائمة العناوين المجانية.

الفئات :

الموقع الإلكتروني: realmailers.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RealMailers. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.