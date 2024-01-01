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Direct Mail Manager

Direct Mail Manager

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: directmailmanager.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Direct Mail Manager على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Automate targeted on-demand postcards and letters at-scale and get them in the mail stream within 24 hours.

الفئات:

Productivity
Print Fulfillment Software

الموقع الإلكتروني: directmailmanager.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Direct Mail Manager. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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The Nonstop News

nonstop-news.com

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