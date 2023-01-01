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HireSweet

HireSweet

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الموقع الإلكتروني: hiresweet.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HireSweet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

احصل على إمكانية الوصول إلى المرشحين السلبيين المستهدفين للغاية، وقم بتوظيفهم بنقرة زر واحدة.

الموقع الإلكتروني: hiresweet.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HireSweet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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