WebCatalog

Botsup

Botsup

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الموقع الإلكتروني: botsup.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Botsup على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

With Botsup, users across the globe build AI Chatbots on WhatsApp to sell more. Botsup allows companies to offer engaging shopping experiences to their consumers over WhatsApp. For example, you can send personalized notifications from your system in a programmatic way through Botsup's API and engage them to shop across your product offerings.

الفئات:

Productivity
برامج منصات البوت

الموقع الإلكتروني: botsup.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Botsup. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Whatstool Business

whatstool.business

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