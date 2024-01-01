يمكّن Parrot Studio من VocaliD الشركات من تصميم وبناء ونشر أصوات مخصصة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتطبيقات تحويل النص إلى كلام. في عصر الصوت أولاً، يجب على العلامات التجارية أن تتميز وتبدو وكأنها نفسها، وليس منافسيها. أنشئ شخصية صوتية مميزة ومتسقة مع علامتك التجارية تتواصل مع عملائك وتتحول من خلال رسائلك — مما يؤدي إلى بناء الولاء والثقة بطريقة لا يستطيعها سوى الصوت.

الموقع الإلكتروني: vocalid.ai

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