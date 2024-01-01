VocaliD

VocaliD

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الموقع الإلكتروني: vocalid.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من VocaliD على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكّن Parrot Studio من VocaliD الشركات من تصميم وبناء ونشر أصوات مخصصة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لتطبيقات تحويل النص إلى كلام. في عصر الصوت أولاً، يجب على العلامات التجارية أن تتميز وتبدو وكأنها نفسها، وليس منافسيها. أنشئ شخصية صوتية مميزة ومتسقة مع علامتك التجارية تتواصل مع عملائك وتتحول من خلال رسائلك — مما يؤدي إلى بناء الولاء والثقة بطريقة لا يستطيعها سوى الصوت.
الفئات:
Music & Audio
برنامج تحويل النص إلى كلام

الموقع الإلكتروني: vocalid.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ VocaliD. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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