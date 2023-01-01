WebCatalog
Narvar

Narvar

hub.narvar.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Narvar على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تجاوز زر "الشراء". أنشئ عملاء مخلصين من خلال تجارب جذابة لتتبع طلبات ما بعد الشراء والمراسلة والإرجاع.

الموقع الإلكتروني: corp.narvar.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Narvar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Justuno

Justuno

my.justuno.com

PubNub

PubNub

admin.pubnub.com

LoyaltyLion

LoyaltyLion

app.loyaltylion.com

Storywizard.ai

Storywizard.ai

storywizard.ai

Faire

Faire

faire.com

iStory

iStory

studio.istorylive.com

MoodleCloud

MoodleCloud

moodlecloud.com

Cainiao Global Parcel Tracking

Cainiao Global Parcel Tracking

global.cainiao.com

ShipGlobal

ShipGlobal

app.shipglobal.in

Trafficcino

Trafficcino

app.trafficcino.com

Paqato

Paqato

myadmin.paqato.com

Uberall

Uberall

uberall.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية