Gameball
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الموقع الإلكتروني: gameball.co
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gameball على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Gameball is a loyalty and gamification marketing platform designed to turn visitors and occasional buyers into loyal, lifetime customers. Empowering mobile-first experiences with gamified loyalty programs designed to retain and grow their customer base.
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الموقع الإلكتروني: gameball.co
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