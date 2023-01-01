Sparkage Merchant
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الموقع الإلكتروني: getsparkage.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sparkage Merchant على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Sparkage is a digital loyalty platform that simplifies marketing for small businesses. It has everything you need to connect with customers, encourage repeat visits and grow your business.
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الموقع الإلكتروني: getsparkage.com
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