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نظام الطلب عبر الإنترنت للمطاعم Flipdish هو كل ما تحتاجه لتلقي الطلبات مباشرة من مواقعك وتطبيقاتك الخاصة، وتقديم الطلب الرقمي من الأكشاك أو الهواتف، وتنمية أعمالك من خلال حملات التسويق والولاء.

الموقع الإلكتروني: flipdish.com

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