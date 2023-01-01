Flipdish
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
الموقع الإلكتروني: flipdish.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flipdish على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
نظام الطلب عبر الإنترنت للمطاعم Flipdish هو كل ما تحتاجه لتلقي الطلبات مباشرة من مواقعك وتطبيقاتك الخاصة، وتقديم الطلب الرقمي من الأكشاك أو الهواتف، وتنمية أعمالك من خلال حملات التسويق والولاء.
الموقع الإلكتروني: flipdish.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flipdish. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.