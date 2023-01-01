WebCatalog

Flipdish

Flipdish

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: flipdish.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Flipdish على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

نظام الطلب عبر الإنترنت للمطاعم Flipdish هو كل ما تحتاجه لتلقي الطلبات مباشرة من مواقعك وتطبيقاتك الخاصة، وتقديم الطلب الرقمي من الأكشاك أو الهواتف، وتنمية أعمالك من خلال حملات التسويق والولاء.

الموقع الإلكتروني: flipdish.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Flipdish. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Tablevibe

Tablevibe

tablevibe.co

GloriaFood

GloriaFood

gloriafood.com

ChowNow

ChowNow

chownow.com

notch

notch

order.notchordering.com

web.dev

web.dev

web.dev

Metricool

Metricool

metricool.com

Gleam

Gleam

gleam.io

re:tune

re:tune

retune.so

Quiverflow

Quiverflow

quiverflow.com

QuickCliq

QuickCliq

quickcliq.com.au

ezCater

ezCater

ezcater.com

Hectic

Hectic

hecticapp.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية