يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MyPCBackup على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

MyPCBackup هو برنامج نسخ احتياطي مميز بالكامل مصمم لخدمة المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة. يوفر MyPCBackup حلولاً شاملة مصممة لنظام التشغيل Windows. يوفر نظام النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت سجل النسخ الاحتياطي والتشفير والوصول إلى الويب/الاستعادة وجدولة النسخ الاحتياطي والتخزين الآمن للبيانات في مكان واحد.

الموقع الإلكتروني: mypcbackup.com

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