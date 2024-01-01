MyPCBackup

MyPCBackup

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: mypcbackup.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MyPCBackup على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

MyPCBackup هو برنامج نسخ احتياطي مميز بالكامل مصمم لخدمة المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة. يوفر MyPCBackup حلولاً شاملة مصممة لنظام التشغيل Windows. يوفر نظام النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت سجل النسخ الاحتياطي والتشفير والوصول إلى الويب/الاستعادة وجدولة النسخ الاحتياطي والتخزين الآمن للبيانات في مكان واحد.
الفئات:
Productivity
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: mypcbackup.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MyPCBackup. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

IONOS

IONOS

ionos.com

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Sync

Sync

sync.com

IDrive

IDrive

idrive.com

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Datto

Datto

datto.com

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

قد يعجبك أيضًا

IBackup

IBackup

ibackup.com

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

ADrive

ADrive

adrive.com

Telegram

Telegram

telegram.org

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Livedrive

Livedrive

www2.livedrive.com

Qonto

Qonto

qonto.com

Wire

Wire

wire.com

MATLAB Online

MATLAB Online

mathworks.com

Slemma

Slemma

slemma.com

OpenPro

OpenPro

openpro.com

Ausuma

Ausuma

ausuma.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية