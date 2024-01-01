GoodSync

GoodSync

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الموقع الإلكتروني: goodsync.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GoodSync على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

GoodSync هو برنامج نسخ احتياطي ومزامنة الملفات. يتم استخدامه لمزامنة الملفات بين دليلين، إما على جهاز كمبيوتر واحد، أو بين كمبيوتر وجهاز تخزين آخر (مثل كمبيوتر آخر أو قرص قابل للإزالة أو محرك أقراص محمول أو هاتف ذكي) أو بين كمبيوتر وكمبيوتر أو خادم بعيد. يتيح برنامج GoodSync الاحتفاظ بنفس الإصدار من الملفات على أجهزة كمبيوتر متعددة. بمعنى آخر، عند مزامنة جهازين، يمكن للمستخدم التأكد من أن الإصدار الأحدث من الملف متاح على كلا الجهازين، بغض النظر عن مكان تعديله آخر مرة.
الفئات:
Business
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: goodsync.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GoodSync. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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