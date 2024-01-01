GoodSync هو برنامج نسخ احتياطي ومزامنة الملفات. يتم استخدامه لمزامنة الملفات بين دليلين، إما على جهاز كمبيوتر واحد، أو بين كمبيوتر وجهاز تخزين آخر (مثل كمبيوتر آخر أو قرص قابل للإزالة أو محرك أقراص محمول أو هاتف ذكي) أو بين كمبيوتر وكمبيوتر أو خادم بعيد. يتيح برنامج GoodSync الاحتفاظ بنفس الإصدار من الملفات على أجهزة كمبيوتر متعددة. بمعنى آخر، عند مزامنة جهازين، يمكن للمستخدم التأكد من أن الإصدار الأحدث من الملف متاح على كلا الجهازين، بغض النظر عن مكان تعديله آخر مرة.

الموقع الإلكتروني: goodsync.com

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