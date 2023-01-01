WebCatalog
Blocks & Files

Blocks & Files

blocksandfiles.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blocks & Files على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Blocks & Files هو موقع لأخبار التخزين والمعلومات والتحليلات يغطي وسائط التخزين والأجهزة بدءًا من محركات الأقراص وحتى المصفوفات وحتى التخزين القائم على الخادم والتخزين السحابي والشبكات والبروتوكولات وإدارة البيانات والموردين والمعايير. ننشر الأخبار والآراء والآراء والتحليلات لأحداث وتطورات صناعة التخزين، بهدف إبقاء مستخدمي التخزين والمطورين والاستشاريين والمسوقين ومندوبي المبيعات وموظفي الدعم والمحللين وكل من يشارك في تخزين تكنولوجيا المعلومات على اطلاع دائم بما يحدث.

الموقع الإلكتروني: blocksandfiles.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blocks & Files. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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