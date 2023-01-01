Blocks & Files هو موقع لأخبار التخزين والمعلومات والتحليلات يغطي وسائط التخزين والأجهزة بدءًا من محركات الأقراص وحتى المصفوفات وحتى التخزين القائم على الخادم والتخزين السحابي والشبكات والبروتوكولات وإدارة البيانات والموردين والمعايير. ننشر الأخبار والآراء والآراء والتحليلات لأحداث وتطورات صناعة التخزين، بهدف إبقاء مستخدمي التخزين والمطورين والاستشاريين والمسوقين ومندوبي المبيعات وموظفي الدعم والمحللين وكل من يشارك في تخزين تكنولوجيا المعلومات على اطلاع دائم بما يحدث.

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