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Network World

Network World

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الموقع الإلكتروني: networkworld.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Network World على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر Network World أخبارًا وتحليلات لتقنيات مراكز بيانات المؤسسات، بما في ذلك الشبكات والتخزين والخوادم والمحاكاة الافتراضية.

الموقع الإلكتروني: networkworld.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Network World. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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