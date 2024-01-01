ADrive

ADrive

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: adrive.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ADrive على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر ADrive حلول التخزين السحابي والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت للبيانات الشخصية والتجارية والمؤسسية.
الفئات:
Productivity
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: adrive.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ADrive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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MSP360 Admin

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Broadcom

Broadcom

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BDRCloud

BDRCloud

bdrcloud.com

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IBackup

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