SeekStorm
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الموقع الإلكتروني: seekstorm.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SeekStorm على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
SeekStorm is a Search as a Service. Our search API offers web-scale, real-time, full text, instant search for your data and documents. SeekStorm is a Crawler as a Service. A high-performance, focused crawler turns any website into JSON docs with structured data 20x speed and 200x payload compared to Lucene 30x more queries & docs per $ spent than other SaaS
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الموقع الإلكتروني: seekstorm.com
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