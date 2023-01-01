WebCatalog
Hexometer

Hexometer

hexometer.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hexometer على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Hexometer هو مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك الذي يراقب موقع الويب الخاص بك والخدمات الرئيسية من حيث وقت التشغيل وتجربة المستخدم والأداء والصفحات المعطلة والأخطاء ومشكلات تحسين محركات البحث والتكوين.

الموقع الإلكتروني: hexometer.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hexometer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Site24x7

Site24x7

site24x7.com

PerfAI

PerfAI

perfai.ai

Seo Analiz

Seo Analiz

seoanaliz.ekayazilim.com.tr

SpeedCurve

SpeedCurve

speedcurve.com

SEOmatic

SEOmatic

seomatic.ai

Outranking

Outranking

outranking.io

Google Alerts

Google Alerts

google.com

Seo Vendor

Seo Vendor

seovendor.co

Finch 3D

Finch 3D

finch3d.com

Genelify

Genelify

genelify.com

Vercel

Vercel


Request Metrics

Request Metrics

requestmetrics.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية