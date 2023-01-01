Hexometer هو مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك الذي يراقب موقع الويب الخاص بك والخدمات الرئيسية من حيث وقت التشغيل وتجربة المستخدم والأداء والصفحات المعطلة والأخطاء ومشكلات تحسين محركات البحث والتكوين.

الموقع الإلكتروني: hexometer.com

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