WebCatalog
Google Drawings

Google Drawings

drawings.google.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Google Drawings على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

رسومات Google عبارة عن برنامج رسم تخطيطي تم تضمينه كجزء من مجموعة محرري مستندات Google المجانية المستندة إلى الويب والتي تقدمها Google.

الموقع الإلكتروني: drawings.google.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Google Drawings. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Google Docs

Google Docs

docs.google.com

Google Sheets

Google Sheets

sheets.google.com

Google Forms

Google Forms

docs.google.com

Google Slides

Google Slides

slides.google.com

Google Contacts

Google Contacts

contacts.google.com

Jamboard

Jamboard

jamboard.google.com

Google Chat

Google Chat

chat.google.com

Google Analytics

Google Analytics

analytics.google.com

Google Answers

Google Answers

answers.google.com

Google Cloud Shell

Google Cloud Shell

shell.cloud.google.com

Coggle

Coggle

coggle.it

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

console.cloud.google.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية