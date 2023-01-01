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الموقع الإلكتروني: coggle.it

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Coggle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Coggle هو تطبيق ويب مجاني لرسم الخرائط الذهنية. تنتج Coggle مستندات منظمة بشكل هرمي، مثل الشجرة المتفرعة. يتناقض هذا مع برامج التحرير التعاونية الأخرى، مثل محرر مستندات Google، التي توفر تنسيقات مستندات خطية (مستند نصي) أو جدولية (جدول بيانات). يعد مؤلفوها بأنها ستكون "مجانية إلى الأبد".

الموقع الإلكتروني: coggle.it

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