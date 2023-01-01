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Coggle هو تطبيق ويب مجاني لرسم الخرائط الذهنية. تنتج Coggle مستندات منظمة بشكل هرمي، مثل الشجرة المتفرعة. يتناقض هذا مع برامج التحرير التعاونية الأخرى، مثل محرر مستندات Google، التي توفر تنسيقات مستندات خطية (مستند نصي) أو جدولية (جدول بيانات). يعد مؤلفوها بأنها ستكون "مجانية إلى الأبد".

الموقع الإلكتروني: coggle.it

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