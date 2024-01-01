WebCatalog

Gradescope

Gradescope

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: gradescope.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Gradescope على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك توفير الوقت في تقييم واجباتك الورقية الحالية والاطلاع على ما تعلمه طلابك بالضبط مجانًا.

الموقع الإلكتروني: gradescope.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Gradescope. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Vexis AI

Vexis AI

vexisai.com

Gyazo

Gyazo

gyazo.com

Power Planner

Power Planner

powerplanner.net

Knowbase

Knowbase

knowbase.ai

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

My Study Life

My Study Life

mystudylife.com

Curated

Curated

curated.com

Deputy

Deputy

deputy.com

Clockk

Clockk

clockk.com

Edmodo

Edmodo

edmodo.com

classkick

classkick

classkick.com

PriceSpider

PriceSpider

pricespider.com

استكشاف

WebCatalog Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Privobot
Privobot
Switchbar
Switchbar
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.