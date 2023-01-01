يوفر CommandBar للمستخدمين تنبيهات جاهزة، وإجراءات سريعة، ومحتوى دعم ذي صلة، وبحثًا قويًا، في عنصر واجهة مستخدم واحد مخصص وسريع للغاية.

الموقع الإلكتروني: commandbar.com

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