Centrium CRM

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

برنامج CRM بسيط لعملك. سيساعدك Centrium أنت وفريقك على إدارة جهات الاتصال وإبرام الصفقات وتتبع العمل الذي يجب إنجازه.

الموقع الإلكتروني: centriumcrm.com

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