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Centrium CRM

Centrium CRM

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الموقع الإلكتروني: centriumcrm.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Centrium CRM على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج CRM بسيط لعملك. سيساعدك Centrium أنت وفريقك على إدارة جهات الاتصال وإبرام الصفقات وتتبع العمل الذي يجب إنجازه.

الموقع الإلكتروني: centriumcrm.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Centrium CRM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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