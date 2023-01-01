بدائل - PersistIQ
Gmail
google.com
Gmail هي خدمة بريد إلكتروني مجانية تم تطويرها بواسطة Google. يمكن للمستخدمين الوصول إلى Gmail على الويب واستخدام برامج الجهات الخارجية التي تزامن محتوى البريد الإلكتروني من خلال بروتوكولات POP أو IMAP. بدأ Gmail كإصدار تجريبي محدود في 1 أبريل 2004 وانتهت مرحلة الاختبار في 7 يوليو 2009. عند الإطلاق،...
Outlook
microsoft.com
Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير جهات اتصال، ومدير مهام. ويتضمن أيضًا تكامل الوظائف الإضافية وSkype على الويب والتن...
Proton Mail
proton.me
ProtonMail هي أكبر خدمة بريد إلكتروني آمنة في العالم، تم تطويرها بواسطة علماء CERN وMIT. نحن مفتوحو المصدر ومحميون بموجب قانون الخصوصية السويسري.
Outlook Business
microsoft.com
Microsoft Outlook لمشتركي Microsoft 365 (Office 365). Outlook على الويب (المعروف سابقًا باسم Exchange Web Connect وOutlook Web Access وOutlook Web App) هو تطبيق ويب لإدارة المعلومات الشخصية من Microsoft. وهو يشتمل على عميل بريد إلكتروني قائم على الويب، وأداة تقويم، ومدير جهات اتصال، ومدير مهام. ويت...
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
ياهو! البريد هي خدمة بريد إلكتروني تم إطلاقها في 8 أكتوبر 1997 من قبل الشركة الأمريكية Yahoo!، وهي الآن شركة تابعة لشركة Verizon. وهو يقدم أربع خطط بريد إلكتروني مختلفة: ثلاثة للاستخدام الشخصي (Basic وPlus وAd Free) وأخرى للشركات. اعتبارًا من يناير 2020، أصبحت ياهو! كان لدى البريد 225 مليون مستخدم. ...
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
iCloud Mail
icloud.com
باستخدام حساب بريد iCloud الخاص بك، يمكنك إرسال البريد الإلكتروني واستلامه وتنظيمه. عندما تقوم بإعداد أجهزتك لـ iCloud Mail، يمكنك أيضًا الوصول إلى حساب iCloud Mail الخاص بك باستخدام تطبيق Mail على جهاز iPhone أو iPad أو iPod touch أو كمبيوتر Mac، أو باستخدام Microsoft Outlook على كمبيوتر يعمل بنظام...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تط...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Fastmail
fastmail.com
Fastmail هي خدمة بريد إلكتروني تقدم حسابات بريد إلكتروني مدفوعة للأفراد والمؤسسات. يتم توفيره بـ 36 لغة للعملاء في جميع أنحاء العالم بواسطة Fastmail Pty Ltd، وهي شركة مقرها في ملبورن، فيكتوريا، أستراليا. استحوذت شركة Opera Software على الشركة في عام 2010. في 26 سبتمبر 2013، أعلنت Fastmail أنها انفصل...
Yandex Mail
mail.yandex.com
احصل على Yandex.Mail: حماية آمنة من الفيروسات والبريد العشوائي، وفرز البريد، وتسليط الضوء على البريد الإلكتروني من أشخاص حقيقيين، ومساحة تخزين سحابية مجانية تبلغ 10 جيجابايت على Yandex.Disk، وموضوعات جميلة.
Titan Email
titan.email
بريد إلكتروني للأعمال يركز على العملاء ويساعدك على النمو. Titan هو أول مجموعة بريد إلكتروني للأعمال تساعدك على بناء علاقات أعمق وأكثر فائدة مع عملائك.
mail.com
mail.com
أرسل بريدًا إلكترونيًا بالطريقة المفترض أن يكون: ✔ مجاني وبسيط وآمن ✔ إدارة حسابات بريد متعددة في مكان واحد ومن أي جهاز ✔ اشترك اليوم!
OnMail
onmail.com
OnMail، خدمة البريد الإلكتروني الجديدة من Edison Mail.
Hostinger Webmail
webmail.hostinger.com
اجعل عملك مميزًا من خلال البريد الإلكتروني الاحترافي المستند إلى النطاق الخاص بـ Hostinger.
Tutanota
tutanota.com
توتانوتا هو برنامج بريد إلكتروني مشفر من طرف إلى طرف وخدمة بريد إلكتروني آمنة مستضافة على فريميوم. يستثني نموذج أعمالها كسب المال من خلال الإعلانات التي تعتمد فقط على التبرعات والاشتراكات المميزة. شعار الخدمة "einfach.sicher.mailen" يعني "easy.secure.mailing". اعتبارًا من مارس 2017، ادعى مالكو توتا...
Temp Mail
temp-mail.org
أبعد الرسائل غير المرغوب فيها عن بريدك وحافظ على سلامتك - ما عليك سوى استخدام عنوان بريد إلكتروني مؤقت يمكن التخلص منه! قم بحماية عنوان بريدك الإلكتروني الشخصي من البريد العشوائي باستخدام البريد المؤقت.
AOL Mail
mail.aol.com
بريد AOL هو خدمة بريد إلكتروني مجانية على شبكة الإنترنت تقدمها شركة AOL، أحد أقسام شركة Yahoo.
Mail.ru
mail.ru
Mail.ru Mail هي أكبر خدمة بريد مجانية، وواجهة سريعة ومريحة، وسعة صندوق بريد غير محدودة، وحماية موثوقة ضد البريد العشوائي والفيروسات، وإصدار محمول وتطبيقات للهواتف الذكية. الوصول عبر IMAP وإشعارات الرسائل القصيرة والواجهة بلغات مختلفة وموضوعات تصميم البريد. أيضًا على Mail.ru: الأخبار، البحث على الإنت...
IONOS Webmail
ionos.com
أنشئ علامتك التجارية باستخدام بريد إلكتروني احترافي قم بالتواصل باسمك في كل مرة تضغط فيها على إرسال - يتضمن النطاق ومساحة تخزين تزيد عن 2 جيجابايت والمزيد.
Rediffmail
mail.rediff.com
خدمة البريد الإلكتروني من Rediff. Rediff.com (منمنمة كـ rediff.com) هي بوابة ويب هندية للأخبار والمعلومات والترفيه والتسوق. تأسست في عام 1996.
Disroot Mail
disroot.org
حسابات بريد إلكتروني مجانية وآمنة لعميل IMAP لسطح المكتب أو عبر واجهة الويب. يوفر Disroot حسابات بريد إلكتروني آمنة لعميل سطح المكتب الخاص بك أو عبر واجهة الويب. يتم تشفير الاتصال بينك وبين خادم البريد باستخدام طبقة المقابس الآمنة (SSL)، مما يوفر أكبر قدر ممكن من الخصوصية. علاوة على ذلك، يتم تشفير ...
Outreach
outreach.io
تساعد منصة مشاركة المبيعات الخارجية على إشراك العملاء المحتملين بكفاءة وفعالية لدفع المزيد من خطوط الأنابيب وإبرام المزيد من الصفقات. طلب العرض التوضيحي اليوم.
STRATO
strato.de
الوصول إلى خدمة البريد الإلكتروني من ستراتو. Strato AG هي شركة تقدم خدمات استضافة الإنترنت ومقرها في برلين، ألمانيا.
Infomaniak Mail
infomaniak.com
حسابات البريد المؤمنة للشركات. يقوم الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد بإدارة بريد الويب الخاص بهم عبر infomaniak
HEY Email
hey.com
البريد الإلكتروني في أفضل حالاته، جديد من Basecamp.
Burner Mail
burnermail.io
عناوين بريد إلكتروني مسجلة بنقرة واحدة يمكنك استخدامها عند الاشتراك في مواقع الويب لحماية هويتك ومنع بيع عنوان بريدك الإلكتروني الشخصي أو إرسال بريد عشوائي إليه.
Dialpad
dialpad.com
احصل على VoIP للأعمال باستخدام Dialpad وقم بتوصيل فريقك بنظام الهاتف السحابي الذي يجعل الاتصالات التجارية أسهل وأكثر كفاءة. حاول مجانا!
Apollo.io
apollo.io
Apollo عبارة عن نظام أساسي للمشاركة بالبيانات أولاً، وهو يدمج الذكاء في سير العمل لديك لمساعدتك في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بك وتحليلها وتحسينها.
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
Five9
five9.com
يقدم Five9 مركز الاتصال السحابي الأكثر موثوقية وموثوقية والذي أثبت قدرته على إطلاق العنان لذكاء العملاء والرؤى التي تمكن الوكلاء والمؤسسات من تقديم تجارب عملاء غير عادية. Five9 - مركز الاتصال كخدمة - CCaaS.
Gong.io
gong.io
تعرف على كيفية استخدام قادة المبيعات لذكاء الإيرادات لزيادة نجاح مندوبي المبيعات والفوز بالمزيد من الصفقات. تم التصويت له رقم 1 من قبل محترفي الإيرادات مثلك. احجز عرضًا توضيحيًا.
QQ邮箱
mail.qq.com
يوفر QQ Mailbox خدمات بريد إلكتروني فعالة ومستقرة ومريحة لمئات الملايين من المستخدمين. يمكنك استخدامه على صفحات الويب الخاصة بالكمبيوتر، وعملاء iOS/iPad، وعملاء Android لإرسال مرفقات كبيرة من الجيل الثالث عبر البريد الإلكتروني وتجربة وظائف خاصة مثل محطة نقل الملفات والتقويم والمفكرة وزجاجة الانجراف....
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo هي شركة أمريكية تعتمد على الاشتراك في البرامج كخدمة (SaaS) ومقرها في فانكوفر، واشنطن، وتبيع إمكانية الوصول إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمعلومات حول رجال الأعمال والشركات لمحترفي المبيعات والتسويق والتوظيف. تأسست الشركة في الأصل في عام 2000 باسم Eliyon Technologies من قبل المؤسسين يوناتان ست...
BT Email
email.bt.com
بريد إلكتروني خالٍ من المتاعب - يحتوي التطبيق على واجهة واضحة وسهلة الاستخدام تسهل إرسال بريدك الإلكتروني وقراءته وتنظيمه.
mailbox.org
mailbox.org
mailbox.org ► صندوق بريد إلكتروني آمن وخالي من الإعلانات ✓ مكتب عبر الإنترنت وتخزين سحابي ✓ كهرباء صديقة للبيئة بنسبة 100% ✓ موقع الخادم في ألمانيا ✓ من 1 يورو شهريًا ✓ جربه الآن مجانًا!
네이버 메일
mail.naver.com
تحقق من عنوان URL وعلامة القفل في شريط العناوين لتسجيل الدخول الآمن! بريد نيفر
Fireflies.ai
fireflies.ai
قم بتسجيل ونسخ وبحث اجتماعاتك! ملاحظات الاجتماع التلقائية لـ Zoom وGMet وTeams وWebex والمزيد.
Zimbra
zimbra.com
توفر Zimbra خادمًا مفتوح المصدر وبرامج عميل للمراسلة والتعاون. لمعرفة المزيد قم بزيارة https://www.zimbra.com.
Aruba.it Webmail
webmail.aruba.it
الوصول إلى بريد الويب من المتصفح الخاص بك. بالإضافة إلى التحقق من بريدك الإلكتروني، يمكنك إدارة المواعيد في التقويم الخاص بك وجهات الاتصال الخاصة بك وقائمة المهام الخاصة بك!
Vonage
vonage.com
Vonage (، الاسم القانوني Vonage Holdings Corp.) هو مزود اتصالات سحابية تجاري أمريكي مملوك للقطاع العام. يقع المقر الرئيسي للشركة في بلدة هولمديل بولاية نيوجيرسي، وقد تأسست الشركة في عام 2001 كمزود لخدمات الاتصالات السكنية القائمة على بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP). اعتبارًا من عام 2020، أعل...
Clean Email
clean.email
قم بتنظيف صندوق الوارد الخاص بك من رسائل البريد الإلكتروني التي لا تحتاج إليها. ثم حافظ على نظافتها. يساعدك Clean Email على إدارة صندوق البريد الخاص بك المثقل برسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة وغير المرغوب فيها بشكل أكثر كفاءة - مع الحفاظ على بياناتك آمنة واحترام خصوصيتك. قم بتنظيف رسائل البريد...
Salesloft
salesloft.com
تعد SalesLoft منصة المشاركة في المبيعات رقم 1، حيث تساعد البائعين في مجال B2B على الوصول إلى "نعم" بشكل أسرع. نحن نتكامل مع أفضل أنظمة إدارة علاقات العملاء اليوم، لنحول بياناتك إلى دولارات.
Adversus
adversus.io
تحسين المكالمات الصادرة اليوم. نحن نساعد مراكز الاتصال على تعزيز مؤشرات الأداء الرئيسية، واتخاذ قرارات أفضل قائمة على المعرفة، وإدارة جهات الاتصال بشكل أكثر ذكاءً.
Paced Email
paced.email
قم بتجميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في ملخصات يومية أو أسبوعية أو شهرية يمكن التحكم فيها.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء
Daum Mail
daum.net
القراءة والكتابة في نفس الوقت. أثناء عرض رسائل البريد الإلكتروني، قم بالرد بسرعة من شاشة واحدة. يمكنك ترك البريد الإلكتروني الذي تكتبه مؤقتًا بالضغط على زر "تصغير" وإعادة فتحه من أي مكان لإرسال البريد الإلكتروني.
PhoneBurner
phoneburner.com
يؤدي الاتصال الهاتفي إلى تحقيق أسرع 4 مرات وزيادة المحادثات المباشرة من خلال طالب المبيعات لدينا. تعزيز إنتاجية مندوبي المبيعات وزيادة الإيرادات إلى أقصى حد! جرب PhoneBurner اليوم!
Polymail
polymail.io
Polymail هو أفضل منصة بريد إلكتروني مصممة لتسهيل الحياة العملية لأي محترف. تقديم الأدوات والميزات التي تفيدك. قم بزيارتنا الآن!
Libero Mail
libero.it
Libero.it (البريد الليبرالي)
SaneBox
sanebox.com
قم بتقليص وقت إدارة البريد الإلكتروني لفريقك إلى النصف وابدأ الطريق نحو صندوق بريد وارد أنظف ويوم أكثر إنتاجية مع SaneBox. ابدأ تجربتك المجانية الآن!
Vivaldi Webmail
vivaldi.com
خدمة البريد الإلكتروني من فيفالدي.
163网易免费邮
mail.163.com
صندوق البريد المجاني NetEase 163 - العلامة التجارية الأولى لصناديق البريد الصينية. يتم مضاعفة السعة تلقائيًا، وتدعم مرفقات بحجم 50 ميجابايت، كما يتم توفير خدمة المرفقات الفائقة 3G مجانًا عند فتح رقم هاتف محمول وبريد إلكتروني. يدعم برامج العميل المختلفة للإرسال والاستقبال، ويتجاوز معدل اعتراض البريد ...
Kanban Mail
kanbanmail.app
قضاء وقت أقل على البريد الإلكتروني. تصفح رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بشكل أسرع من أي وقت مضى، وحافظ على تنظيم صندوق الوارد الخاص بك، ولا تفقد أي محادثة أبدًا.
Yahoo!メール
yahoo.co.jp
خدمة البريد الإلكتروني في ياهو اليابان. يتوفر صندوق بريد ذو سعة كبيرة ووظائف مكافحة البريد العشوائي. يمكن استخدام Yahoo Mail (المجاني) بسهولة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والهواتف المحمولة.
smrtPhone
smrtphone.io
أذكى نظام هاتف سحابي ومتصل بالطاقة. smrtPhone عبارة عن منصة اتصالات شاملة للشركات التي تعتمد على المبيعات. الصوت والرسائل النصية والاتصال المباشر وإدارة العملاء المتوقعين - تتم مزامنة كل ذلك بسهولة مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك.
CallTools.com
calltools.com
تطوير برامج مركز الاتصال الصادرة والواردة القائمة على السحابة.
CallFire
callfire.com
قم بتنمية أعمالك باستخدام أرقام الهواتف الافتراضية، ونظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR)، والبث الصوتي، وخدمات الرسائل النصية الجماعية، والاتصال المباشر. جرب CallFire مجانًا!
Showpad
showpad.com
تدمج منصة تمكين المبيعات Showpad برامج التدريب والتوجيه الرائدة في الصناعة مع حلول المحتوى المبتكرة، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات.
Anytime Mailbox
anytimemailbox.com
عرض وإدارة بريدك البريدي عبر الإنترنت باستخدام صندوق بريد افتراضي. يتيح لك صندوق البريد الافتراضي إدارة البريد والطرود البريدية أثناء التنقل من هاتفك حتى تتمكن من قراءة البريد البريدي المهم وإعادة توجيه الطرود وتمزيق عناصر البريد والتخلص منها وتكون مستقلاً عن الموقع حقًا.