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Acura

Acura

acura.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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أكيورا هو قسم الفخامة والأداء لشركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات، ومقرها في المقام الأول في أمريكا الشمالية. تم إطلاق العلامة التجارية في الولايات المتحدة وكندا في 27 مارس 1986 لتسويق السيارات الفاخرة والأداء.

الموقع الإلكتروني: acura.com

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