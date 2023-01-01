أكيورا هو قسم الفخامة والأداء لشركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات، ومقرها في المقام الأول في أمريكا الشمالية. تم إطلاق العلامة التجارية في الولايات المتحدة وكندا في 27 مارس 1986 لتسويق السيارات الفاخرة والأداء.

الموقع الإلكتروني: acura.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Acura. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.