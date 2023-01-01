دودج هي علامة تجارية أمريكية للسيارات وقسم من شركة ستيلانتيس، ومقرها في أوبورن هيلز، ميشيغان. تضمنت سيارات دودج تاريخيًا السيارات عالية الأداء، وكانت دودج طوال فترة وجودها هي العلامة التجارية متوسطة السعر لشركة كرايسلر فوق بليموث.

الموقع الإلكتروني: dodge.com

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