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Dodge

Dodge

dodge.com

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دودج هي علامة تجارية أمريكية للسيارات وقسم من شركة ستيلانتيس، ومقرها في أوبورن هيلز، ميشيغان. تضمنت سيارات دودج تاريخيًا السيارات عالية الأداء، وكانت دودج طوال فترة وجودها هي العلامة التجارية متوسطة السعر لشركة كرايسلر فوق بليموث.

الموقع الإلكتروني: dodge.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dodge. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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